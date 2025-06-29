اكتشاف علمي يربك مفاهيم الزمن.. سهمان متعاكسان للوقت | ما الذي تغير ؟

في تطور علمي قد يعيد صياغة فهمنا للكون، أعلن فريق من الفيزيائيين البريطانيين عن اكتشاف غير مسبوق داخل عالم فيزياء الكم، يتمثل في رصد "سهمين متعاكسين للزمن" في الأنظمة الكمومية المفتوحة، وهو ما يشكل تحدياً جذرياً للفكرة التقليدية القائلة بأن الزمن يسير في اتجاه واحد فقط من الماضي نحو المستقبل.

مفاجأة علمية الزمن لا يسير دائماً للأمام

لطالما اعتبر الزمن عنصراً ثابتاً في الإدراك البشري والعلمي، يسير بخط متصل لا رجعة فيه، لكن نتائج الدراسة الجديدة، التي استغرقت عامين من التجارب والنمذجة الرياضية، تقترح أن هذا المفهوم قد لا ينطبق في النطاقات الكمومية.

ففي ظروف معينة، يمكن للزمن أن يتحرك في اتجاهين متعاكسين دون الإخلال بقوانين الديناميكا الحرارية.

ماذا يعني "سهم الزمن"؟

مصطلح "سهم الزمن" يشير إلى الاتجاه الذي يسلكه الزمن، وهو ما يرتبط في الفيزياء الكلاسيكية بزيادة الإنتروبيا أو “الفوضى” .

وفقاً للدراسة، فإن الأنظمة الكمومية المفتوحة – أي الأنظمة التي تتفاعل مع محيطها – تسمح بسلوك أكثر مرونة للزمن، حيث يمكن أن تظهر مؤشرات زمنية متعاكسة: سهم إلى الأمام وآخر إلى الخلف، كلاهما قابل للتحقق رياضياً.

تأثيرات تمتد إلى نشأة الكون

رغم أن النتائج لا تثبت بالضرورة النظريات الكونية المتعلقة بوجود "كونين توأمين" يسيران في اتجاهين زمنيين متعاكسين بعد الانفجار العظيم، فإنها تقدم دعما رياضياً محتملاً لهذه الفرضيات.

كما تفتح الدراسة الباب أمام مراجعة العديد من المفاهيم الراسخة في الديناميكا الحرارية، والفيزياء النظرية، وحتى في تفسير أصول الكون.

تصريحات الباحثين دعوة لإعادة التفكير

البروفيسور أندريا روكو، المشرف على فريق البحث من جامعة لندن، وصف الاكتشاف بأنه "خطوة جريئة لإعادة تقييم الأسس البديهية لفهمنا للزمن".

وأكد أن ما تم التوصل إليه لا ينفي القواعد الحالية، لكنه يوسّع من آفاقها ويقدم نظرة أكثر تعقيداً للعلاقة بين الزمن والمكان والطاقة.

آفاق مستقبلية

الدراسة تمثل انطلاقة نحو أبحاث أكثر تعمقاً في طبيعة الزمن، وتمهد لاحتمالات مستقبلية تشمل تطوير تقنيات تعتمد على التحكم في الزمن الكمومي، أو حتى فهم أفضل لبداية الزمن ونهايته.