فادي خفاجة عن فيديو التيك توك الأخير: اللي عملته غلط ولحظة ضعف

علق الفنان فادي خفاجة، على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يناشد من خلاله أنه لا يجد أي أعمال في الفترة الحالية قائلا إنه كان في لحظة ضعف، وإذا عاد به الزمن لن يقدم هذا المقطع مرة أخرى، الا أن الضغوط الموضوعة عليه من حالة يأس، وسعي كبير له في الفترة الأخيرة لم تصل به إلى أي شيء، وطوال الوقت البعض يتحدث معه أنهم يرغبون في رؤيته في أعمال جديدة، "غصب عني كل الحاجات دي مش عارف أعمل حاجة، فعملت الفيديو ده، وأنا في الأول والآخر إنسان مش فنان".

فادي خفاجة يتحدث عن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه

وأضاف "خفاجة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء، أنه عمل في مسيرته الفنية مع فنانين عظام مثل الفنان محمد صبحي، والفنان نور الشريف، وعاطف الطيب وغيرهم من الفنانين، أعطاه أمل كبير أنه قادر على تحقيق الكثير في عالم الفن والسينما والدراما، ولذلك قدم في عهد السينما، وتخرج بتقديرات متميزة منه، "كل اللي عملته ده فين يا جماعة، لما ربنا بيريد أن أتواجد في مسلسل زي الاختيار، وظهرت في دور ضيف شرف، وكان شرف كبير أوي ليا، واستنيت بعده أن ربنا يفتحها في وشي بشكل أكبر".

وتابع الفنان فادي خفاجة، أنه متعجب من قلة الأعمال الفنية، إذ أنه لا يتناقش مع أي منتج على أجره، أو يتأخر على أي عمل فني يعمل فيه، "لو حد طلع قايل أنا بتأخر عليه في الشغل، أو بتناقش في الأجر مثلا والله ما بعمل أي حاجة من ده".

واستكمل أنه تواصل مع العديد من المخرجين، وتواصل في العديد من المقابلات، ولكن الوقت الحالي الأمر أصبح صعبا للغاية، "بقيت أكلم المخرج يتقالي خد ميعاد وأبعت على الميل الأول، أنا مبقتش عارف اتواصل مع حد".

وأردف فادي خفاجة: "مش أنا لوحدي اللي بعمل كده، مواهب أحسن مني كتير بتكلمني وبنكلم بعض بالليل مش لاقيين شغل خالص، مش أنا لوحدي يا جماعة، بس أنا وصلت لمرحلة صعبة للغاية والله".

وقدم فادي خفاجة الاعتذار عن الفيديو الذي خرج به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "لو رجع بيا الزمن مش هقدم الفيديو ده تاني، وده مكنش ينفع أني أعمله، اللي أنا عملته غلط".