مش لاقي شغل.. انهيار الفنان فادي خفاجة في بث مباشر.. فيديو

انهار الفنان فادي خفاجة على الهواء خلال مقطع فيديو بث مباشر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ابتعاده بشكل كبير عن عالم الفن في الفترة الأخيرة، وسط حالة من الحزن الكبيرة بين المتابعين على هذا المقطع، خاصة بعد ابتعاده بشكل قوي عن الشاشات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطره للخروج من خلال مقطع فيديو للإعلان عن معاناته.

انهيار الفنان فادي خفاجة

ورصدت قناة العربية تقريرا عن الفنان فادي خفاجة، والذي خرج من أجل أن يشكو قلة أعماله الفنية، ولجوئه إلى تيك توك للحصول على الهدايا من البث المباشر وغيره، لافتًا إلى أن الفنانة وفاء عامر حاولت كثيرًا أن تجعله يعمل معها في أعمال مختلفة، مناشدًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالتدخل لأنه تحدث معه أكثر من مرة.

وقال فادي خفاجة في تصريحاته، إنه يخرج عن شعوره بشكل كامل، إذ أن ما يحدث لا يصح في تاريخه الفني أو في تاريخ أي شخص من الفنانين، "رحم الله عزيز نفس ذُل".

وبدا على فادي خفاجة ملامح الانهيار خلال ظهوره في مقطع الفيديو، وسط دعم كبير من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناشد بضرورة مساعدته خلال الفترة المقبلة في العودة من جديد بعد قلة أعماله الفنية في الفترة الأخيرة.

وكان فادي خفاجة آخر الأعمال الفنية التي ظهر فيها كان مسلسل "الاختيار" برفقة الفنان أمير كرارة.