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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار فادي خفاجة لقلة أعماله الفنية: اضطريت ادخل التيك توك

فادي خفاجة
فادي خفاجة

دخل الفنان فادي خفاجة في حالة من الانهيار، من خلال لايف عبر حسابه بتطبيق تيك توك، حيث اشتكى من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، لذلك لجأ لتطبيق تيك توك كي يحصل على الهدايا والأموال بسبب قلة العمل.

 

و ظهر الفنان فادي خفاجة في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك،  في حالة حزن و فقدان للأمل  بسببهم عرض أعمال فنية عليه خلال الفترة الماضية، لذلك اضطر للجوء إلى عالم تيك توك .

 

انهيار فادي خفاجي في بث مباشر 

وقال فادي خفاجة عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك: مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري.

 

وتابع خفاجة: مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل.

 

جدير بالذكر أن فادي خفاجة اشتكى منذ سنوات من قلة العمل، وخرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: 'يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي'.

وتابع فادي خفاجة: 'والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندقلها'.

 

هادى خفاجة أعمال هادي خفاجة

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