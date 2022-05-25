أعطاني الله فوق ما أستحق من كرمه.. فادي خفاجة يحتفل بميلاده الأربعين

يحتفل الفنان فادي خفاجة اليوم الاربعاء بعيد ميلادة الاربعين بصورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علق فادي خفاجة علي الصورة قائلا : ‎اليوم أتممت اربعين عام . عرفت وصادقت وزاملت عشرات المئات من الأشخاص وعرفني عشرات الآلاف , عشت لحظات الفرح والحزن , والقوة والمرض , والانتصار والانكسار , والشدة والفرج , واليسر والعسر , والنجاح والفشل , واليأس والرجاء .

وتابع : على مدى هذه الأعوام أعطاني الله فوق ما استحق من كرمه وفضله واحسانه , وأصبحت الحمد لله شعاري في كل حين . وأيقنت أن مشيئة الله في إنفاذ ارادات البشر هي محرك الكون كله , وأن ”َمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ " . فالحمد لله عدد ما خلق, و الحمد لله ملء ما خلق, والحمد لله عدد ما في السموات والارض, والحمد لله ملء ما في السموات والارض, والحمد لله عدد ما أحصى كتابه, والحمد لله ملئ ما أحصى كتابه, و الحمد لله عدد كل شيء, والحمد الله ملء كل شيء .



و كان قد اعرب أعرب الفنان فادي خفاجة عن انزعاجه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه في الفترة الأخيرة، ومروره بالعديد من من مراحل الاكتئاب بسبب قلة مشاركته في أعمال فنية.

وكتب فادي خفاجة من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “هو جيل التمانينات اتحكم عليه بالإعدام؟؟؟ طيب اعدمونا أحسن ما نموت كل يوم”.

وأضاف: "الواحد مر بكل مراحل الاكتئاب ومش عارف هيروح فين تاني.. كل المسلسلات ديه ومبنشتغلش؟؟؟ طيب ليه".

يشار إلى أن فادي خفاجة شارك في أجزاء من مسلسل “ليالي الحلمية”، و"يوميات ونيس"، و"خارج عن القانون"، و"عبده مواسم"، و"قلب الدنيا"، و"أنا وهؤلاء"، و"الناس في كفر عسكر"، و"تنانين سباق إلى الحافة"، و"شهاب"، و"جدو عبده راح مكتبته".