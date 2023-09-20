بعد فوز الأهلي برباعية.. فرج عامر: رضا سليم وإمام عاشور أحسن صفقتين

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بصفقتي الأهلي بعد فوز الفريق على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: رضا سليم وإمام عاشور أحسن صفقتين كرويتين هذا الموسم للأهلي ، وكريم فؤاد لاعب من طراز فريد.

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.