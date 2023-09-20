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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. و3 معلومات عن معرض توت عنخ آمون

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه بداية عام 2024، وسيتضمن قاعتين للملك توت عنخ آمون، مضيفًا أن المتاحف حاليًا أصبح لها دور تفاعلي مع المجتمع، حيث تهتم المتاحف بكل الأحداث، سواء كانت فنية أو عالمية.

وأوضح “شاكر” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أن معرض توت عنخ آمون التفاعلي يأتي في إطار التسويق لـ المتحف المصري الكبير، حيث يستخدم المعرض أحدث وسائل العرض التكنولوجي، موضحًا أن المعرض يعطي فرصة للعودة بالزمن، ورؤية الملك توت عنخ آمون وهو يمارس حياته.

معرض توت عنخ آمون التفاعلي

وأضاف أن المعرض أيضًا سيقدم الموسيقى المصرية القديمة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة ستسهم في الترويج لـ المتحف المصري الكبير بطريقة حديثة، وهي فرصة لكل المصريين؛ للتعرف على الملك توت عنخ آمون، ورؤية آثاره.

المتحف المصري الكبير توت عنخ آمون معرض توت عنخ آمون التفاعلي صباح البلد صدى البلد

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