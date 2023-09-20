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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منذ 20 عاما.. الأهلي لا يعرف الخسارة في افتتاحية الدوري المصري

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أحرز رباعية النادي الأهلي المغربي رضا سليم هدفا، والجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وكريم فؤاد هدفا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي لا يعرف الخسارة في افتتاحية الدوري 

فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حقق الانتصار الأول له على المصري في افتتاح الدوري الممتاز بنتيجة 4-0.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لا يعرف الخسارة في افتتاح الدوري المصري منذ 20 عاما منذ خسارته أمام نظيره فريق الإسماعيلي موسم 2003.

وتعتبر آخر مرة حقق خلالها فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي الفوز بنتيجة 4-0 في افتتاح الدوري المصري موسم 2021، وحينها خسر اللقب لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك. 

الأهلى المصري الدوري رضا سليم بيرسي تاو نادي سان جورج الأثيوبي

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