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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلمى علي تتألق وتحرز ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بالمكسيك

سلمى علي
سلمى علي

حققت بطلة مصر سلمى علي، ذهبية بطولة الجائزة الكبرى (فئة G6) والمقامة حاليا في مدينة فيراكروز بالمكسيك، خلال الفترة من 21 الي 24 سبتمبر، وذلك بعد أن فازت في المباراة النهائية على بطلة منغوليا 3-2.

وكانت سلمى علي قد فازت في دور الثمانية على لاعبة بريطانيا 16-2 ثم حققت الفوز على بطلة المكسيك في نصف النهائي 2-0 قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة منغوليا. 

ويرأس بعثة منتخب مصر فى البطولة المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب الباراتايكوندو.

وتضم البعثة، المدرب العام دكتور إسماعيل مهران، واللاعبين: سلمي على ميزان -52 كجم ، عبد الرحمن فرج ميزان -70 كجم، عبد الرحمن إسماعيل وزن -58 كجم.

ويشارك منتخب مصر البارالمبي فى بطولة الجائزة الكبرى فئة الـ G6 باللاعبة سلمى علي، وينضم إليها فى بطولة العالم فئة الـ G14 اللاعبان عبدالرحمن فرج وعبدالرحمن إسماعيل. 

وتعد بطولتي الجائزة الكبرى، وبطولة العالم، إحدى المحطات الرئيسية للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

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