غدا.. الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي" بحضور وكيل الأزهر

يعقد قطاع المعاهد الأزهرية ، غدا الخميس، الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي"، في موسمه الأول، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يحضر الحفل، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

ويشتمل الحفل على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة ترحيب للشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكلمة عن المشروع وما تم فيه من إنجازات يلقيه الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، فضلا عن فقرات إنشادية للطلاب.

كما سيتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مشروع " أنا الراقي بأخلاقي".