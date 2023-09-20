إصابة فلسطيني بالرصاص وآخرين بالاختناق شرق قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بإصابة شاب بالرصاص وآخرين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" أن قوات الاحتلال كانت متركزة داخل مواقعهم على طول السياج الفاصل، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات الشباب الفلسطيني الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس وجباليا، مما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق بالغاز .

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع بأتجاه الطواقم الطبية والصحفية العاملة لإعاقتها عن ممارسة عملها .

واستشهد فلسطيني أمس وأصيب 12 آخرون في استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تتواصل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات وضد المقدسات والأسرى.