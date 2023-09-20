نقيب المهن الزراعية: زيادة المساحات الخضراء في عهد السيسي لم تحدث منذ الفراعنة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، إن المجلس بكامل هيأته قرر مناشدة الرئيس السيسي للترشح لدورة رئاسية جديدة لاستكمال المشروعات للجمهورية الجديدة، والاستقرار الذي تنعم به مصر، وخاصة الزراعيين يشهدون إنجازات عديدة من خلال مشروعات الرئيس السيسي.

نقيب المهن الزراعية يتحدث عن دعم الرئيس السيسي

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن المشروعات القومية الزراعية في عهد الرئيس السيسي هي جزء من الأمن القومي المصري، إذ أن مصر أضافت حوالي 50% إضافية من إجمالي مساحة مصر المزرعة في عهد الرئيس السيسي، وهو أمر لم يحدث منذ أيام الفراعنة، ودور هذه المساحة في توفير الأمن الغذائي مع توفير فرص عمل للمواطنين وخاصة شباب المهندسين الزراعيين.

وتابع نقيب المهن الزراعية، أن مشروعات التوسع الأفقي عملت على تعزيز الأمن الغذائي في مصر، ومع استكمال الأراضي الزراعية التي تعمل عليها الدولة ستعزز الامن بشكل أكبر، لافتا إلى أن تلك المشاريع وفرت فرص عمل عديدة، ويتم تقييد من 11 لـ 12 ألف خريج من كلية الزراعة.

وأردف، أن ما قدمه الرئيس السيسي في قطاع الزراعة لم تشهده مصر من قبل، سواء من خلال دعم سياسي أو دعم مادي، وهذا الأمر لا ينعكس على الزراعيين فقط، وإنما على المجتمع فقط.

واستكمل، أن كافة المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي في مشروعات التوسع الأفقي، وكافة الإجراءات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، ولم تتوقف على الإطلاق، والزراعيين يطلبون المزيد من هذه المشروعات في حدود الموارد المالية وإمكانيات الدولة المتاحة.