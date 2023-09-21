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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تطلق ملتقى السلوم الأول للرسم والتصوير ومعرض للأعمال بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت فعاليات "ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير" بمحافظة مطروح، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 

يشارك في الملتقى الفنانون إسلام مهران "قومسييرا عاما"، حنفي محمود، محمود زهري، يوسف إبراهيم عيسي، محسن أبو العزم، محمد ثابت البداري، أسامة عبد المنعم، علي حسان، أبو الفتوح البرعصي، عاطف الشافعي، فدوى عطية، عزة إسماعيل، وأميرة أحمد العطار.

قام الفنانون المشاركون خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة حمامات كيلوباترا بمطروح، وزيارة واحة سيوة وأهم معالمها ومنها قلعة شالي، جبل أغورمي، بحيرات الملح، جزيرة فطناس.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بإشراف الفنانة ڤيڤيان البتانوني، والتي أشارت أنه تم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم. وأضافت أنه تم اختيار 13 فنانا وفنانة من محافظات وأجيال مختلفة لمعايشة أهالي هذه البيئة، والتعبير عن أفكارهم حولها بطريقة متميزة من خلال أعمالهم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم حتى 28 سبتمبر الحالي، على أن يتم إقامة معرض فني تشكيلي بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين كافة خلال الفترة المقبلة.

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يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقيم حاليا معرض "ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير"، بمركز محمود مختار الثقافي التابع لقطاع الفنون التشكيلية، والذي يستمر حتى 23 سبتمبر الحالي. ويأتي في إطار دور الهيئة في دعم الحراك الفني عبر اختيار بيئات مصرية متنوعة عبرت عنها أعمال مجموعة الفنانين التشكيليين، الذين قاموا بمعايشة البيئة بمدينة رأس البر والمناطق المحيطة بها.

ملتقى مراسم الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبد المنعم الحرف البيئية قصور الثقافة

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