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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف سمير: طموحاتنا بلا حدود في كأس العالم للسلة

صدى البلد

عبر سيف سمير، كابتن فريق النادي الأهلي لكرة السلة رجال، عن سعادته بالفوز على إجنايت الأمريكي، في أول مواجهات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة.
وأوضح أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، في ظل حالة التركيز الشديد التي كانت حاضرة منذ اليوم الأول للاستعداد للبطولة، وأن الفوز على الفريق الأمريكي رفع سقف طموحات الجميع داخل الفريق وجعلها بلا حدود.
وعبر كابتن رجال سلة النادي عن امتنانه الشديد لكل رسائل الدعم التي تلقاها اللاعبون والجهاز الفني من جانب جماهير الأهلي، مؤكدا على أن الفريق يسعى لتحقيق أفضل من يمكن من أجل إسعادهم.
وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، بعدما قدم أداء كبيرا للغاية، قبل مواجهته الثانية أمام فريق فرانكا البرازيلي.
 

سيف سمير إجنايت الأمريكي النادي الأهلي كأس العالم للاندية سنغافورة

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