الدوري الممتاز.. مودرن فيوتشر يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق مودرن فيوتشر على نظيره فاركو بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف مودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ مودرن فيوتشر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال - خالد رضا - محمود رزق - باسم علي

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - ناصر ماهر - كاجالي درامي - عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف