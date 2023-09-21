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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. مودرن فيوتشر يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

أحمد عاطف - أرشيفية
أحمد عاطف - أرشيفية

تقدم فريق مودرن فيوتشر على نظيره فاركو بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

جاء هدف مودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

 

وبدأ مودرن فيوتشر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال - خالد رضا - محمود رزق - باسم علي

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو -  ناصر ماهر - كاجالي درامي - عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

مودرن فيوتشر فاركو الدوري الدوري المصري احمد عاطف

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