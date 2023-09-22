رمضان صبحي ينشر صوراً مع زوجتة وابنه من أول يوم دراسة.. شاهد

شارك اللاعب رمضان صبحي عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر رمضان صبحي في الصورة رفقة إبنه وزوجتة من أول يوم دراسة لطفله وعلق:"لحظات سعيدة".

واحتفل رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز بطريقة جنونية بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وانفعل محمود عبد الرازق شيكابالا على لاعبي الزمالك بعد هدف رمضان صبحي، بسبب عدم التمركز في منطقة الجزاء بشكل جيد.