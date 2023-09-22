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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم امنحه درجة الصابرين.. منشور مؤثر لابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي وابنته
أشرف مصيلحي وابنته نور

حرصت نور، ابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، على نعي والدها والدعاء له بالرحمة، بعد أيام من وفاته بسبب مرض السرطان. 

وكتبت نور أشرف مصيلحي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «‏اللهّم امنح أبي درجة الصابرين على ما أصابهُ من تعب الدنيا، واجمعنا به في جناتك جنّات النعيم آمين». 

 

زوجة أشرف مصيلحي تزور قبره 

زارت المخرجة منال الصيفي، قبر زوجها الفنان أشرف مصيلحي، اليوم الجمعة،  ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» لقبر زوجها.

وعلقت منال على الصورة: "اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم بقلوبهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم".

وكان قد نشر ابن الفنان الراحل أشرف مصيلحي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يوجه فيه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل.

منشور منال الصيفي 

وقال ابن أشرف مصيلحي: الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا و كان نفسي تكون موجود و شايف حب الناس و روحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا وتشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد وأنا فعلًا مش فاكر و لو مرة واحدة انت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه و ده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي وأنا عارف إنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين و حاسس أكيد بكل المحبة الكانو موجودين اليومين دول و هيفضلوا موجودين  علطول و دلوقتي أنا هعرف اتكلم معاك و عارف إنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فمش بعرف أتكلم معاك بس أنا عايزك تعرف إني بحبك اوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك ان شاءالله. بجد بحبك أوي يا بابا و عارف إنك أكيد في الجنة ان شاءالله. 

 

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