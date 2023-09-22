عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم تخوض تجربة الاستشفاء بالثلج

هيدي كرم
هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو جديدا لها من اجازتها الصيفية وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هيدى كرم من داخل برميل الثلج وعلقت قائلة: "هكذا نستمتع !!! هذه تجربة رائعة، مذهلة كيف أنها تحتاج إلى كل طاقتك وشجاعتك ولكن الفرحة بعدها لا توصف"

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

https://www.instagram.com/reel/CxfwXBEI47U/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥١٤
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥١٤
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٩٥٥٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_٢٠٠٦٢٧
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_٢٠٠٦٢٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

ترشيحاتنا

بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط برقم الجلوس

قرار مرتقب باتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز |ناقد رياضي يكشف

تراجع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة الجهود لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لمائدة المفاوضات

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية شهيرة| سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور

غطست في الثلج.. هيدي كرم تثير الجدل بهذا التحدي| صور

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ