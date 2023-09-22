هيدي كرم تخوض تجربة الاستشفاء بالثلج

نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو جديدا لها من اجازتها الصيفية وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هيدى كرم من داخل برميل الثلج وعلقت قائلة: "هكذا نستمتع !!! هذه تجربة رائعة، مذهلة كيف أنها تحتاج إلى كل طاقتك وشجاعتك ولكن الفرحة بعدها لا توصف"

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

https://www.instagram.com/reel/CxfwXBEI47U/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D