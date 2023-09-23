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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 24 يوما.. زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية ينهي إضرابه عن الطعام

المتحدث باسم حزب
المتحدث باسم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المتحدث باسم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية قال إن زعيم الحزب لي جاي ميونج، أنهى إضرابًا عن الطعام استمر 24 يوما، اليوم السبت، وذلك بعد تصويت البرلمان للسماح للادعاء العام بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الرشوة،  كما أن زعيم حزب كوريا الديمقراطي، سيلتزم بالذهاب إلى المحكمة في أثناء وجوده بالمستشفى حاليًا.

وسعى ممثلو الادعاء هذا الشهر إلى الحصول على مذكرة اعتقال في تحقيق حول مزاعم رشوة تتعلق بمشروع تنموي، ويتهم ممثلو الادعاء "لي" بمطالبة شركة بتحويل 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، عندما كان حاكمًا لإقليم جيونج جي، كما أنه متهم بانتهاك واجباته فيما يتعلق بخسائر قدرها 20 مليار وون (15 مليون دولار) من قبل شركة تنمية بلدية عندما كان رئيس بلدية سونجنام.

ووصف هذه الاتهامات بأنها "مؤامرة سياسية"

وينفى لي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المحافظ يون سوك يول العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات، ووصف هذه الاتهامات بأنها "مؤامرة سياسية".

كوريا الجنوبية أنهى إضراب ا زعيم حزب كوريا الديمقراطي مذكرة اعتقال الانتخابات الرئاسية الرئيس المحافظ يون سوك

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