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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهنئ السعودية باليوم الوطني للمملكة

علم إسرائيل
علم إسرائيل

وجهت إسرائيل، اليوم السبت، تهنئة للسعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 التي تحتفل بها المملكة اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا بحلول اليوم الوطني الـ93".

وأضافت "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار.. مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".

 

وتأتي هذه التهنئة بعد التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام الماضية.

 

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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