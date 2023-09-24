كيف يمكن لأقارب مرضى الخرف تسهيل حياتهم اليومية.. 5 نصائح

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مرض الخرف ويحار أقارب المريض فى الأسلوب الأمثل للتعامل معه بين اللين والحدة.

فى إطار هذا إليك بعض الطرق التي يمكن لأقارب مرضى الخرف تسهيل حياتهم اليومية بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الحفاظ على الروتين: يفضل إنشاء جدول زمني منتظم للمريض يشمل الوقت المخصص للنوم والأكل والاستحمام والأنشطة اليومية الأخرى. يساعد الحفاظ على روتين محدد في توفير الأمان والاستقرار للمريض.

2. تبسيط البيئة: قد يكون من الصعب على الأشخاص المصابين بالخرف التعامل مع البيئات المعقدة. يمكن تسهيل الأمور عن طريق تبسيط التصميمات المنزلية وتنظيم الأشياء في مكانها المناسب. استخدام التسميات والرموز المفهومة يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

3. توفير دعم التذكير: يمكن استخدام أجهزة التذكير مثل المنبهات أو الرسائل النصية لمساعدة المريض على تذكر الأشياء المهمة مثل مواعيد الأدوية أو الاجتماعات.

4. توفير بيئة آمنة: يجب تأمين المنزل وإزالة أي عوائق أو مصادر خطرة. يمكن استخدام مقابض الأبواب المغناطيسية أو القفل التلقائي على الباب الرئيسي للحفاظ على سلامة المريض.

5. التواصل الفعّال: تواصل بشكل واضح وبسيط مع المريض. استخدام الجمل المباشرة واللغة البسيطة والإيجابية يمكن أن يسهل فهم المريض وتعامله مع الحالة.

6. الدعم العاطفي: يعاني المرضى المصابون بالخرف وأقاربهم من ضغوط عاطفية كبيرة. من المهم تقديم الدعم العاطفي للمريض والأقارب على حد سواء من خلال التحدث معهم والاستماع إلى مشاكلهم وتقديم الدعم العاطفي والتشجيع.

7. العناية بالصحة: يجب الاهتمام بالصحة العامة للمريض من خلال ضمان حمية صحية ومتوازنة وممارسة التمارين البدنية المناسبة. كما يجب زيارة الطبيب بانتظام وتناول الأدوية حسب الوصف الطبي.

يجب أن يتم تعديل الاقتراحات وفقًا لاحتياجات كل مريض وظروفه الفردية. يمكن أيضًا الاستعانة بالمهنيين الصحيين والاستشاريين.