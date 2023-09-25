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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الكبدة والبيض.. أكلات محظورة لمن تخطط للحمل| تعرفي عليها

بتخططي للحمل؟ قائمة
بتخططي للحمل؟ قائمة أطعمة ومشروبات يجب تجنبها

أثناء الحمل، ينصحك طبيبك بضرورة تجنب أنواع من المشروبات والأطعمة التي يمكن أن تؤذي جنينك مثل الأسماك الزيتية والأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ، لكن أخصائية التغذية رو هنتريس يؤكد أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات أيضًا يجب تجنبها تمامًا عند التفكير في الإنجاب، ليس فقط خلال مراحل الحمل المختلفة لأنها ستزيد من صعوبة الحمل ويمكن أن تسبب تشوهات لجنينك فيما بعد.

من بين هذه الأطعمة بكل تأكيد هي الأجبان الطرية ومنتجات الألبان غير المبسترة والمحار خوفًا من احتوائها على بكتيريا يمكن أن تعرضك أو جنينك للخطر.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، شاركت اختصاصية التغذية الاستشارية رو هانتريس، التي تعيش في لندن الأطعمة والمشروبات التي كانت تتجنبها أو تقلل تناولها قدر الإمكان عندما كانت تخطط للحمل وهي:

الكبدة والبيض

توضح اختصاصية التغذية أن البيض وكبدة البقر وأية مأكولات بها نسبة عالية من فيتامين أ يجب عليكي توخي الحذر منها إذا كنتي تخططين للحمل لأن تناول كمية زائدة من فيتامين أ يمكن أن يعرض جنينك لخطر التشوهات مثل " السنسنة المشقوقة (تطور غير طبيعي للعمود الفقري)، صغر العيون أو عدم وجودها، الشفة الأرنبية، الفم المشقوق، الأذنين الغائبين أو المشوهتين، وتشوهات الأطراف والكلى والأعضاء التناسلية والقلب والغدة الدرقية. والهيكل العظمي" وذلك وفقا للجنة علم السموم في وكالة معايير الأغذية.

السلمون والماكريل

تقول هانتريس أنه على الرغم من أن السلمون والماكريل والسردين والأسماك الزيتية مصادر ممتازة للعديد من العناصر الغذائية مثل أوميجا3 واليود والحديد إلا أنه يجب تناولها مرتين فقط خلال الأسبوع بسبب احتوائها على بعض الملوثات التي تتراكم بالجسم مثل الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور وتلحق جنينك بالضرر.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الأسماك الجاهزة أو المدخنة على البارد أو المعالجة يمكن أن تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا التي تسبب عدوى داء الليستريات مما يعرضك إلى خطر الإجهاض أو ولادة طفل متوفى أو معاناة طفلك من أمراض خطيرة بعد الولادة، لذلك يجب تجنبها أيضًا.

الكعك والبسكويت

تؤكد هانتريس أن الكعك والبسكويت والوجبات السريعة تحتوي على دهون متحولة تتسبب في زيادة فرص العقم لديكي، كما أنه يمكن أن تؤثر على طول فترة الحمل مما يؤدي إلى عيوب في النمو وزيادة فرص الإجهاض.

القهوة والنسكافيه

تشير هانتريس إلى ضرورة الحد من تناول القهوة والنسكافية وأية مشروبات تحتوي على الكافيين عند التخطيط للحمل رغم أنه ليس لها تأثير سلبي على الحمل لكنها مرتبطة بزيادة فرص الإجهاض. مقترحة ألا تتناول النساء أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا وهو ما يعادل 2 كوب من القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على 100 ملجم من القهوة لكل كوب.

وأوضحت أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تؤكد أنك ستعرضين طفلك لخطر انخفاض الوزن عند الولادة أو زيادة فرص الإجهاض لديكي إذا تناولتي الكثير من الكافيين خلال الحمل.

الكحوليات

تؤكد خبيرة التغذية أنه إذا كنتي تخططين للحمل أو حاملًا بالفعل، فيجب الابتعاد تمامًا عن تناول الكحوليات لأنها يمكن أن تنتقل لطفلك الذي لم يولد بعد، وفقًا لهيئة الصحة الوطنية.

وأشارت إلى أن تناول الكحول قبل وأثناء الحمل يمكن أن يعرض جنينك لخطر طويل الأمد، وكلما شربتي الكحول أكثر كلما زاد الخطر على جنينك أكثر وأكثر. موضحة أن الكحوليات يمكن ان تزيد من خطر الإجهاض كما أنها يمكن أن تصيب طفلك بمشاكل جسدية وعقلية.

الحمل اختصاصية التغذية الاستشارية رو هانتريس رو هانتريس فيتامين أ الأسماك الزيتية دهون متحولة الكافيين الكحوليات

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