مفتي الجمهورية: لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين.



وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة"،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، الإجهاض يكون جائزا ومشروع بتقرير طبي يحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

الرعاية المتكاملة

وأشار الدكتور شوقى علام، إن التنظيم وسيلةً لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ ممَّا يؤهلهم إلى تَحمُّل المسئولية.

وأكد المفتي، أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، مشيرا إلى أن اتخاذ الإجراءات للحد من الزيادة السكانية لا تتعارض مع مراد الشرع الشريف.