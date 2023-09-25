استغلت القاصرات في أعمال منافية للآداب.. إحالة قوادة بولاق الدكرور للجنايات

قررت جهات التحقيق إحالة قوادة بولاق الدكرور، لاتهامها باستغلال القاصرات في أعمال الدعارة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بتهمة الاتجار بالبشر.

هنادي و الدعارة..



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9317 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 189 لسنة 2023 جنايات جنوب الجيزة والمسجلة برقم 2963 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة قيام المتهمة هنادي أنور، 26 سنة، بدون عمل في الفترة من شهري أبريل ومايو 2023 بدائرة قسم بولاق الدكروربمحافظة الجيزة تعاملت في الطفلتين شهد وهبه بأن استخدمتهما في أعمال الدعارة مستغلة حالة ضعفهما وحاجتهما مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة هنادي بتسهيل ارتكاب الدعارة للطفلتين شهد وهبه معتدية على المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن استخدمت حساب على إحدى التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي «جودل» في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأكدت التحقيقات تعريض المتهمة حياة الطفلتين شهد وهبه للخطر.

ممارسة الجنس الحرام..



وقالت شهد، 17 سنة، بدون عمل، المجني عليها إنها اعتادت على ممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ مالية وبتسهيل دعارتها من المتهمة حيث أقرت أنها حضرت صحبة المتهمة لممارسة الجنس الحرام مع أحد الرجال بشقته في منطقة أول فيصل نظير مبلغ 3 آلاف جنيه لكل واحدة وأن المتهمة تستغل زواجها من قبل وانفصالها عن زوجها وهي التي تقوم بتسهيل دعارتها وقامت بتقديمها للرجال أكثر من مرة وأنها حضرت يوم ضبطها لذات الغرض المؤثم وتعاني من التفكك الأسري.

وأوضحت هبه، المجني عليها، 16 سنة، بدون عمل إنها اعتادت ممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ مالية وبتسهيل دعارتها من المتهمة حيث أقرت أنها حضرت صحبة المتهمة لممارسة الجنس الحرام مع أحد الرجال بشقته في منطقة أول فيصل نظير 3 آلاف جنيه لكل واحدة منهما وأن المتهمة هي التي تقوم بتسهيل دعارتها وقامت بتقديمها للرجال أكثر من مرة وأنها حضرت يوم ضبطها لذات الغرض المؤثم، وأنها تستغل وفاة زوجها وعدم وجود مصدر دخل لها.

وأكد العقيد شرطة عمرو سعودي زكي متولي، ضابط الإدارة العامة لحماية الآداب أنه بورود معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمة باستخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ويدعى «jodel» في الإعلان عن رغبة الطفلتين في ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة دون تمييز مقابل مبالغ مالية يقوموا بدفعها لهم وتقوم بالاتفاق معهم، فقام مصدره السري بالتواصل مع المتهمة وقامت بعرض صديقاتها عليه لممارسة الجنس الحرام معهم مقابل مبلغ مالي 3 آلاف جنيه لكل واحدة منهم واتفقت معه على إرسالها الطفلتين إلى مصدرنا السري لممارسة الدعارة معهما والمتهمة برفقتهما لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه والانصراف في حينه فانتقل إلى المكان المحدد سلفا بينهما وحال وصوله أبصر المتهمة تعرض الطفلتين عليه لممارسة الجنس الحرام معهما.

وأضاف أنها طلبت استلام المبلغ المالي المتفق عليه قبل التوجه للشقة لاتمام الاتفاق المؤثم كما جاء بمحادثات على تطبيق الواتساب وتطبيق jodel فتمكن من ضبطهم.

وأشار المقدم شرطة أحمد إسماعيل محمد أحمد، ضابط الإدارة العامة لحماية الآداب، إن المتهمة تقوم باستغلال الطفلتين المجني عليهن والمضبوطتان بصحبتها وذلك للقيام بأعمال ممارسة الدعارة وأن المتهمة قامت بإرسالهم بالعديد من المرات للرجال العرب نظير 3 آلاف جنيه للمرة الواحدة وتسهيل دعارتهما وأنها من تقوم بعقد وترتيب تلك اللقاءات الجنسية المؤثمة وهي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات لتسهيل دعارتهم نظير حصولها على مبالغ مالية وأن المتهمة استغلت كلا من القاصرتين لزواجهما من قبل وانفصال الأولى عن زوجها ووفاة زوج الثانية.

وثبت بتقرير خط نجدة الطفل أن الطفلة الأولى شهد والديها منفصلين بالطلاق منذ حوالي 7 سنوات وأنها تركت التعليم من الصف الرابع الابتدائي وكانت تقيم رفقة الأب وأنه تم إيداعها من قبل بمؤسسة فتيات العجوزة وأنها قد قابلت إحدى الفتيات والتي قامت باستدراجها لاستغلالها جنسيًا وأن المجني عليها الثانية والديها منفصلين بالطلاق منذ 5 أعوام وأنها لم تلتحق بالتعليم وكانت تقيم رفقة الأب وتم إيداعها من قبل بمؤسسة فتيت العجوزة وأنها حال ذهابها إلى منزلها قابلت إحدى الفتيات التي استدرجتها لاستغلالها جنسيًا.