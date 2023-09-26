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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. نظر قضية أخطر هاكر كويتي اخترق موقع وزارة الدفاع الأمريكية

الكويت
الكويت

تنظر محكمة الجنايات الكويتية، اليوم، في قضية الهاكر الكويتي الذي اخترق موقع وزارة الدفاع الأمريكية، واطلع على مواقع حساسة للأسلحة.

ووفقا لصحيفة "الرأي" المحلية فإن الـ"هاكر" البالغ من العمر 28 عاما، عرَّض علاقة الكويت بحليف لها، للخطر، وعرَّض الأمن القومي للخطر.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية، الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها- بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة- للبيع.

وأفادت الصحيفة بأنه حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).

وأمهل "الهاكر" الوزارة، 7 أيام؛ إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.

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