وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب البحث عن آليات جديدة لتطوير الإنتاجية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن قضية الأمن الغذائي العربي من أكثر التحديات التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية، لافتا إلى أن اجتماع وزراء الزراعة العرب يناقش سبل تفعيل العمل الزراعي العربي المشترك.

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته في أعمال اجتماع وزراء الزراعة العرب الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب البحث عن آليات جديدة لتطوير الإنتاجية الزراعية وبناء أنظمة زراعية أكثر شمولا، لافتا إلى أن قطاع الزراعة والأنظمة المرتبطة به يعتبر المصدر الرئيسي للشعوب وما يوفره من فرص عمل خاصة في المناطق الريفية.

وأوضح وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة شهد نهضة كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة ضمن حرص القيادة السياسية وتوجيهها الدائم بضرورة التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، وكذلك التوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة وترشيد استخدام المياه.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تدعيم التحول للنظم الغذائية الصحية، وسعت لتقليل الفاقد والهدر من خلال التوسع في البرنامج القومي للصوامع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة وحياة كريمة.