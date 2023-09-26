رئيس قطاع الفنون التشكيلية للمواقع يتفقد مستجدات التطوير بمركز 15 مايو

تفقد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية للمواقع والمشروعات الجارية، اليوم مركز 15 مايو للفنون المعاصرة بمحافظة القاهرة، ورافقته الدكتورة داليا فؤاد رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، وا. إيمان جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعدد من قيادات القطاع كان في استقبالهم محمد عبدالهادي مدير عام المركز، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعداد المركز للافتتاح بعد إنتهاء عملية تطويره تقريباً وتذليل العقبات التي تؤخر ذلك.

وخلال جولته شدد قانوش على ضرورة العمل الجاد من أجل الإنتهاء تماماً من كافة الأعمال المعلقة، مؤكداً على اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني بهذا الصرح الفني والثقافي الكبير وبضرورة عودته لممارسة دوره الفني والمجتمعي حيث يُعد المركز من المواقع الهامة التي تقدم خدمات ثقافية تمس المواطن البسيط.

تجدر الإشارة أنه تم الإنتهاء من تطوير مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، والذي تصل مساحته الكلية إلى 6281م2 ومساحة المباني 4320م2، وتمت عملية التطوير على أربعة مراحل بدأت في 6/2016 وأنتهت في 7/2022 بتكلفة كلية وصلت لنحو 112 مليون جنيهاً مصرياً ويضم المركز مبنى إداري يشتمل على قاعة الندوات وقاعة المكتبة وقاعات عرض للعروض المختلفة والمتغيرة وقاعة سينما وقاعة مسرح وقاعة مؤتمرات، ومبنى الورش ويحتوي على 12 غرفة ومخازن للمقتنيات الفنية، الدور الأرضي ويشمل مبنى الإدارة بالكامل ويوجد به غرفة الطباعة الجرافيكية وغرفة ورشة الجرافيك وغرفة العاملين بالمجمع وغرفة بنك المعلومات وكافيتريا.

ويمثل المركز صرحاً ثقافياً متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية والترفيهية ويخدم شرائح كبيرة من المجتمع.