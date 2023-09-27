عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير يكشف لغزًا جديدًا في سد النهضة.. هل يؤثر على السد العالي؟

ارشيفية
ارشيفية

شارك الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، صورا جديدة لـ سد النهضة تكشف توقف التوربينات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وانخفاض تدفق المياه على الممر الأوسط للسد.

قال الدكتور عباس شراقي، إن  صور الأقمار الصناعية أظهرت إنخفاض تدفق المياه أعلى الممر الأوسط نحو 250 مليون م3/يوم بعد أن كانت 300 مليون م3/يوم بعد انتهاء التخزين الرابع 9 سبتمبر الجارى عند إجمالى 41 مليار م3، معدل التدفق منخفض أيضا عن اليوم نفسه العام الماضى بمقدار 50%، وهذا أثر كثيرا فى انخفاض منسوب النيل الأزرق، وعدم وصول المياه إلى الأراضى الفيضية التى يعتمد على زراعتها ملايين المزارعين فى السودان الذين ضاع على كثير منهم الموسم الزراعى لهذا العام.

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة

خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا

تشغيل التوربينات توقف منذ 10 أيام 

وأضاف الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “انخفاض تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين”،  أنه على الرغم من التخزين الهائل فى بحيرة سد النهضة إلا أن تشغيل التوربينات توقف منذ 10 أيام لأسباب غير معلومة ربما لسرعة تدفق المياه بعد انتهاء التخزين.

txt

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة

txt

خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا

txt

سد النهضة| استمرار التأثير الكارثي للتخزين الرابع على السودان.. خبير يوضح التفاصيل

txt

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة لم يحقق تقدما

txt

قضية وجود.. خبير يطالب بدور حقيقي للأطراف الدولية في مفاوضات سد النهضة

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن  كثيرا من السكان اشتكى من نقص المياه سواء فى النيل الأزرق أو النيل الرئيسى نتيجة التخزين الرابع الذى تزامن مع انخفاض معدل الأمطار على معظم أنحاء السودان، كما أن مياه النيل الأزرق جارٍ تخزينها فى سد الروصيرص خلال الأسابيع الجارية.

السد العالي

وأشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه تدفق يوم 26 سبتمبر 2023 الايراد المائى نحو السد العالى من خلال النيل الأبيض ونهر عطبرة بمقدار 158 مليون م3 منخفضا عن اليوم نفسه من العام الماضى بنسبة 75%، الذى بلغ 642 مليون م3. رغم كل ذلك يظل السد العالي بخير بفضل الله وجهود وزارتي الري والزراعة.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قال في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وجهت تحذيرا جديدا بشأن التصرفات الأحادية لـ إثيوبيا في ملف سد النهضة، والتأكيد على الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، إضافة إلى موقفها الراسخ المستند إلى قواعد القانون الدولي.

سد النهضة عباس شراقي تدفق المياه التخزين النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

رفض رسمي | خالد الغندور يعلن عن صدمة بشأن كهربا في الزمالك

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

روسيا: نُعلق آمالا كبيرة على «بريكس».. والتعاون مع أفريقيا ركيزة للتعددية القطبية

صلى الله عليه وسلم.. أسرار عظيمة في قولها مع ذِكر النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ