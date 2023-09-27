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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة

صدى البلد

أخبار مصر..لا يزال سد النهضة يثير العديد من الخلافات، وأعربت مصر عن غضبها بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا
لا يزال سد النهضة يثير العديد من الخلافات، وأعربت مصر عن غضبها بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.

الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة حكاية وطن.. فيديو
نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

الليلة المحمدية.. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف |صور
نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم  احتفالية المولد النبوي الشريف بمسرح النقابة بحضور لفيف من الصحفيين وأسرهم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الكهرباء يلقى كلمة مصر في المؤتمر الدولى لربط الطاقة فى بكين
لقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في المؤتمر الدولي لربط الطاقة والمنعقد في مدينة بكين بالصين خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجارى.

وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروع إنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- و إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

افتتاح ملتقى توظيف يوفر 100 فرصة عمل لذوى الهمم
شاركت وزارة العمل بالتعاون مع بنك CIB، اليوم الثلاثاء في إفتتاح ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر يوفر  100  فرصة عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت رعاية الوزارة، وعدد من الوزارات والجهات ، وبدأت فعاليات الملتقى من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً بأحد الفنادق في القاهرة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص .

المتحف القومي للحضارة بالفسطاط يستقبل وفدا رفيع المستوي من الصين
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وفداً رفيع المستوى من دولة الصين، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
مستشهدا بالتجربة المصرية.. رئيس الرقابة النووية يستعرض ضمان استقلالية الهيئات
ترأس اليوم  الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتماع لجنة التسيير الــــ (٢٠) لاتحاد الهيئات الرقابية الأفريقية بصفته نائب رئيس الاتحاد، وذلك على هامش مشاركته لليوم الثاني من اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة تمهيدا لتركيبها 6 أكتوبر
أعلنت هيئة  المحطات النووية لتوليد الكهرباء  أنه تم يوم  الخميس الماضى  الموافق 21 سبتمبر 2023 نقل مصيدة قلب المفاعل الي الموقع المخصص للوحدة النووية الأولي وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الــ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة للزمن لهيئة المحطات النووية من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين.

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووي بالمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية
قال الدكتور  أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، إنه في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف
احتفى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بذكرى المولد النبوي الشريف، مستدعيًا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته الشريفة ورحمته بالعالمين، مصداقًا لقوله تعالى (وما أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) 
بالتزامن مع الموسم الشتوي .. زيادة الرحلات السياحية الوافدة إلى الأقصر
شهد مطار الأقصر الدولي زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الاقصر والتى تعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصه خلال الموسم الشتوي.

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