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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستشهدا بالتجربة المصرية.. رئيس الرقابة النووية يستعرض ضمان استقلالية الهيئات

صدى البلد

ترأس اليوم  الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتماع لجنة التسيير الــــ (٢٠) لاتحاد الهيئات الرقابية الأفريقية بصفته نائب رئيس الاتحاد، وذلك على هامش مشاركته لليوم الثاني من اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وقد استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور من ممثلي دول الاتحاد، وخص بالشكر ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدعم المقدم من الوكالة للدول الأفريقية الأعضاء.

ومن جانبه، أكد شعبان على أن اتحاد الهيئات الرقابية يسعى جاهدًا لدعم وبناء قدرات الهيئات الرقابية في الدول الافريقية.

 

وفي ذات الشأن، قدم الدكتور سامي شعبان خلال الجلسة عرضًا متضمنًا المحاور الرئيسية لبناء كيانات رقابية مستقلة قادرة على تنظيم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن سلامة الإنسان والممتلكات والبيئة، مستشهدًا في ذلك بالتجربة المصرية في بناء هيئة رقابية مستقلة.

 

وأشار  خلال العرض إلى ضرورة بناء إطار قانوني وتنظيمي فعَّال وفقًا لخطوات محددة، تبدأ من التقييم الذاتي للنظام القانوني القائم، الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات المراجعة، والمراجعة بالنظراء، وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة الى الحصول على الدعم السياسي أن التجمعات الإقليمية مثل AFCON، وكذلك دعم الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نشر ومشاركة المعرفة مع الدول الإفريقية.

 

كما أوضح  أنه لضمان استدامة استقلالية الجهات الرقابية لابد من توافر الموارد المالية اللازمة، الموارد البشرية الكافية، ضمان فصل دقيق بين الجانب الرقابي والترويجي، وجود نظام إدارة متكامل، إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية وثقافة الأمن والأمان.

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