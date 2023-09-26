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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروع إنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات

مشروع إنشاء أول محطة
مشروع إنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- و إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي تقع بمنطقــة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة)، مؤكدًا على أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على المواطنين والاقتصاد القومي، وأكد على حرصه للمتابعة الدقيقة لتنفيذ تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" لأعمال المشروع في إطار المخطط الزمني الموضوع، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

مشروع محطة تحويل المخلفات

واستعرض روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدًا بمساعي الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة ودمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى حرص الوزارة على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس محمد أبو النجا مستشار  النائب و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

الانتاج الحربى الطاقة الكهربائية المخلفات انتاج الطاقة جرين تك إيجيبت العاصمة الإدارية الجديدة

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