الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة حكاية وطن.. فيديو

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.



الرئيس السيسي يصل إلى جامعة قناة السويس

وكان الرئيس السيسي وصل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.