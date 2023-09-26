أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف

احتفى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بذكرى المولد النبوي الشريف، مستدعيًا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته الشريفة ورحمته بالعالمين، مصداقًا لقوله تعالى (وما أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)



وقال أبو العينين، إنه في يوم مولدهِ أشرقت السموات والأرض بنور ربها فرحا وابتهاجا بنبينا الكريمِ ﷺ فكانَ الرحمةُ المهداة وصاحب أعظمِ رسالة للبشرية خرجت من مكةَ لتضئْ سماءَ الدنيا بالإنسانية والتسامح والرحمة والعدلِ .. سلاما على أشرف وأكرمْ وأعظم خلق اللهِ نبينا المصطفى ﷺ .. سلاما على منْ ولدَ يتيما وعاشَ كريما وماتَ عظيما وكانَ خلقهُ القرآنُ .

وأضاف أبو العينين: كل عام والشعب المصري والرئيسِ السيسي والأمة الإسلامية والعربية بكلِ خير وسلام وازدهار، وندعو اللهَ في هذه الأيام المباركة التي يتواكبُ فيها ذكرى مولد نبي الرحمة ﷺ وانتصارات أكتوبر المجيدةِ أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وقائدها وأوطاننا العربيةِ .. اللهم صل وسلم وباركَ على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم اللقاءِ .. كلُ عام وأنتمْ بخير.