عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى تمهيدا لتركيبها 6 أكتوبر

صدى البلد

أعلنت هيئة  المحطات النووية لتوليد الكهرباء  أنه تم يوم  الخميس الماضى  الموافق 21 سبتمبر 2023 نقل مصيدة قلب المفاعل الي الموقع المخصص للوحدة النووية الأولي وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الــ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة للزمن لهيئة المحطات النووية من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين.


وتعد مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت الي مصر في شهر مارس الماضي على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية بالضبعة، وتعد ايضاً أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور، ويجدر الإشارة الى ان مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية. 
وجدير بالذكر أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل استغرق نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إنجازاً تاريخياً جديد بالحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة.


ويذكر أن  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  حصلت  على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة بالمحطة النووية فى  30 أغسطس 2023 وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
حيث صدر اذن انشاء الوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتأكد من تمام استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لكافة الاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي، والتأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الانشاء للوحدة النووية الرابعة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية  VO-Safetyفي الفترة من 30-31 يوليو 2023 بموقع الانشاءات بالضبعة.
هذا ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء تنفيذ الأعمال الفنية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة فى 19 نوفمبر من العام الجاري.


ويأتي هذا الإنجاز ليعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشئة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية أربع وحدات نووية قيد الانشاء.
 

FB_IMG_1695740895657
FB_IMG_1695740895657
FB_IMG_1695740893107
FB_IMG_1695740893107

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

ترشيحاتنا

مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

‏بعد قليل..السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ