نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى تمهيدا لتركيبها 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه تم يوم الخميس الماضى الموافق 21 سبتمبر 2023 نقل مصيدة قلب المفاعل الي الموقع المخصص للوحدة النووية الأولي وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الــ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة للزمن لهيئة المحطات النووية من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين.



وتعد مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت الي مصر في شهر مارس الماضي على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية بالضبعة، وتعد ايضاً أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور، ويجدر الإشارة الى ان مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

وجدير بالذكر أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل استغرق نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إنجازاً تاريخياً جديد بالحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة.



ويذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة بالمحطة النووية فى 30 أغسطس 2023 وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

حيث صدر اذن انشاء الوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتأكد من تمام استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لكافة الاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي، والتأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الانشاء للوحدة النووية الرابعة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية VO-Safetyفي الفترة من 30-31 يوليو 2023 بموقع الانشاءات بالضبعة.

هذا ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء تنفيذ الأعمال الفنية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة فى 19 نوفمبر من العام الجاري.



ويأتي هذا الإنجاز ليعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشئة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية أربع وحدات نووية قيد الانشاء.



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