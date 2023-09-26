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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الليلة المحمدية.. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف |صور

صدى البلد

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم  احتفالية المولد النبوي الشريف بمسرح النقابة بحضور لفيف من الصحفيين وأسرهم.

 

وأحيا حفل مولد النبوي الشريف، الشيخ محمود التهامى،  تحت عنوان "الليلة المحمدية".

 

وأشاد التهامى بعدد من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بينها " قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

 

أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الاحتفالية تأتى فى إطار استعادة دور النقابة الثقافى والفنى، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام-.

 

مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-.

 

ووجه الشكر للشيخ محمود التهامى على اهتمامه بمشاركة الصحفيين فى هذه الاحتفالية، كما وجه الشكر للزميلة منى الصاوى الصحفية المتخصصة فى ملف الإنشاد الدينى بمؤسسة دار التحرير على جهودها فى التحضير للحفل.

 

من جانبه، أشاد التهامى بجهود نقابة الصحفيين فى نشر الثقافة ورفع الوعى والحفاظ على الهوية المصرية، لا سيما جهود دعم الإنشاد الدينى كونه مكونًا رئيسيًا للهوية وتشكيل الوعى الفنى والثقافة.

 

وأضاف أن نقابة الصحفيين كيان عريق يضم قامات الدولة المصرية من كتّاب ومفكرين وأدباء، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفى خالد البلشى على الدعوة لإحياء الحفل.

 

حضر الحفل العديد من الصحفيون وأسرهم، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما تم وضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن الكثير متابعة الحفل .
 

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