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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح ملتقى توظيف يوفر 100 فرصة عمل لذوى الهمم

صدى البلد

شاركت وزارة العمل بالتعاون مع بنك CIB، اليوم الثلاثاء في إفتتاح ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر يوفر  100  فرصة عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت رعاية الوزارة، وعدد من الوزارات والجهات ، وبدأت فعاليات الملتقى من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً بأحد الفنادق في القاهرة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص .

وتضمنت فعاليات الملتقى كلمات إفتتاحية للمشاركين وألقت خلالها هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل كلمة نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة ، رحبت فيها للمشاركين ، مؤكدة أهمية تنظيم تلك الملتقيات التى توفر مزيد من فرص العمل لذوى الهمم ، فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛  والقائمة على مبادئ الحوار الاجتماعى والتواصل مع كافة شركاء التنمية ، موجهة الشكر والتقدير لفريق عمل بنك CIB ، البنك التجارى الدولى على جهودهم  فى هذه المبادرة القائمة على توفير فرص عمل لذوى الهمم ، بما يتماشى مع سياسة وزارة العمل وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة فى المجتمع وسوق العمل  للمشاركة فى التنمية وإعطاء أهمية خاصة لتلك الفئة والتى حظيت بإهتمام الدولة المصرية غير مسبوق خلال الـ 10 سنوات الماضية ، حيث أطلق الرئيس عام 2018 عام ذوى الهمم والذى صدر فيه قانون رعاية تلك القئة رقم 10 لسنة 2018 والذى تضمنت بنوده إلزام الشركات التى يعمل بها 20 عاملاً فاكثر على تعيين 5 % من بين عمالها من تلك الفئة .

وأضافت المدير العام ، أنه منذ تولى الوزير حقيبة الوزارة العام الماضى وجه مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ سياسة حصر  وتدريب وتشغيل ذوى الهمم ، وعليه فقد نجحت المديريات من حصر أكثر من 17 ألف منشأة من بين 24 ألف منشاة ، ومن خلال الملتقيات التوظيف والتواصل مع شركات القطاع الخاص جرى تعيين أكثر من 11 ألف شاب من ذوى الهمم منذ يناير 2023 حتى الآن ، كما خصصت وزارة العمل جزء من خطط التدريب المهنى المجانية لتلك الفئة لتدريبهم على مهن يتطلبها سوق العمل وذلك من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل تابعة للوزارة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب .                                                                      

كما تقوم الوزارة بتوفير فرص العمل لذوى الهمم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بجدية ومصداقية ومتابعة تلك الفرص بعد شغلها من خلال الإدارة المختصة بالوزارة .                                                                                             

ونقلت المدير العام؛رسالة مقدمة من وزير العمل للشاب من ذوى الهمم قال فيها : "إقبلوا على العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر والمشروعات الصغيرة ، وغيروا من ثقافتكم نحو الإعلاء من قيمة العمل " .

وشملت الافتتاحية كلمة ألقاها حسني أباظه المسؤول التنفيذى الرئيسي والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى ، رحب خلالها بالحضور من الجهات الحكومية ، والمشاركين من ذوى الهمم ، مؤكداً :أن لكل منا نقاط قوة يمكن العمل عليها للوصول إلى هدفه وغايته ، وبالتالي بدأ فريق العمل فى تنظيم تلك المبادرة والتى تضمنت العام الماضي توظيف  90 زميل وزميلة فى البنك ،كما استنتج البنك من خلال تلك المبادرة أن الخريج يمكن تحسين قدراته لشغل الوظائف ، كما قمنا بتنظيم دورة تدريبية إستفاد منها 60  شابا وفتاة منهم من حصل على فرصة عمل داخل البنك، متمنياً النجاح لفعاليات الملتقى .                                                                              

كما القى شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالى ، كلمة قدم خلالها الشكر للبنك على الدعوة والتنظيم، مشيراً إلى ان فكرة المبادرة لم تكن وليدة اليوم وانما جرى العمل عليها خلال العام الماضى  حيث تم تنظيم دورات تدريبية لذوى الهمم مع فريق العمل في البنك  ، نتج عنها تنمية مهارات بصورة كبيرة وإعطاء تلك الفئة الفرصة  كحق اصيل لهم فى العمل والتعلم، وبعد اصدار تعليمات البنك المركزى لكافة البنوك المصرية لتأهيل الفروع لتكون مناسبة لتقديم الخدمة لكل فئات المجتمع .                                                                             

وقال: بدأنا وحققنا مزيد من النتائج ومستمرين ، مؤكداً أهمية متابعة نتائج تلك  المبادرة واستطلاع الآراء لتحقيق مزيد من التطوير، وهدفنا جميعاً تكرار التجربة في بنوك أخرى، لخوض تجربة التعليم قبل العمل، وليس في القطاع المصرفي فقط وإنما في القطاعات الأخرى لتكون قادرة على استيعاب تلك الفئة مستدمدين منهم الاصرار والعزيمة للوفاء باحتياجاتهم.

في ختام فعاليات إفتتاح الملتقى، جري تكريم ممثلي البنك المركزي المصري ووزارة العمل على جهودهم الحثيثة في دعم ذوى الهمم وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في المجتمع ، تلي ذلك استعراض لقصص نجاح لبعض الموظفين من ذوي الهمم بالبنك التجاري الدولي والتي وجهوا فيها رسائل للمشاركين بضرورة الإجتهاد والمثابرة للوصول لأمانيهم وطموحاتهم ، كما تم تنظيم محاضرة تعريفية من قسم الموارد البشرية للبنك عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية إجتياز المقابلة الشخصية ونموذج آداء واقعى لمقابلة عمل شخصية  خلال فعاليات الملتقى على مدار اليوم .

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