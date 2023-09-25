أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة لم يحقق تقدما

أخبار مصر.. انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لا تقدم.. إثيوبيا تتراجع عن البنود المتفق عليها بالاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة

انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

يتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التي سيتم صرفها، وموعد صرفها، وهل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023؟، وحول هذا الأمر، أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر المقبل، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

أحمد جعفر لـ «صدى البلد» : نتوسع فى التصنيع بمصر ولدينا شراكات ناجحة مع الحكومة المصرية

أكد أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر أن الشركة العالمية تعتبر مصر من أهم الأسواق لديها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قضية وجود.. خبير يطالب بدور حقيقي للأطراف الدولية في مفاوضات سد النهضة

انتهت مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

الرئيس السيسي يبحث مع وفد صيني تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العمل الجماعي الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

بسام راضي: إيطاليا تسقط 100 مليون دولار عن مصر ضمن برنامج مبادلة الديون بين الدولتين

صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها ١٠٠ مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هى المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وايطاليا والتى تتولاه وزارة التعاون الدولى في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر ٢٠٢٤ لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

سد النهضة وظلم إفريقيا.. أهم رسائل مصر من منصة الأمم المتحدة

عن سد النهضة مرورا بفلسطين وليبيا، أطلقت مصر رسائل في عدة اتجاهات من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من الملفات الهامة.

"الفاو" تختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقية

أعلنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عن اختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي، بحضور 90 ممثلا من 11 دولة أفريقية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.

تحرك بهم القطار دونها.. شكاوى الوزراء تنجح في تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم

في إطار ما ترصده وتتلقاه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من شكاوى واستغاثات للمواطنين على مدار الساعة، واهتمامها البالغ بما يتطلب التحرك الفوري والعاجل؛ نجحت المنظومة في تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم بعد أن تحرك قطار بهم دونها من محطة "بنها" بمحافظة القليوبية.

رواتب من 3000 جنيه.. مُلتقى توظيف بالشرقية يُوفر 1323 فرصة عمل في 30 منشأة

تنظم مديرية العمل بمحافظة الشرقية مُلتقى توظيف للشباب، يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً

الوزراء يستعرض أبرز دوافع إطلاق منصة سياحة موحدة والهيكل المقترح وتقنيات البناء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلة "بوصلة السياسات"، وهى إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

غياب الأطباء والأمن ومخالفات بمستشفى القاهرة.. حصاد 7 الصبح لوزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى هليوبوليس، بمنطقة مصر الجديدة، في زيارة مفاجئة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

طاقم مستشفى هليوبوليس يجتاز اختبار وزير الصحة.. تفاصيل

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى هليوبوليس، بمنطقة مصر الجديدة، في زيارة مفاجئة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حقيقة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

أوضح المركز الإعلامي بمجلس الوزراء حقيقة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

رئيس شئون البيئة يتفقد منظومة قش الأرز بالشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ

أجرى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جولة ميدانية لمتابعة منظومة جمع المتبقيات الزراعية بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المشاركة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

مايا مرسي: مصر حريصة على تعزيز دور المرأة في إرساء الأمن والسلام

أكدت مصر حرصها على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة بقوة في جهود إرساء الأمن والسلام والعمل على النهوض بدورها في عمليات التفاوض والإسهام في استقرار المجتمعات.

تطوير 23 موقعاً بـ 13 محافظة..رئيس الوزراء يُتابع ملفات صندوق التنمية الحضرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عدداً من ملفات العمل.

الزراعة: البطاطس ثاني أكبر محصول تصديري مصري بعد الموالح

أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن محصول البطاطس يعد ثاني أكبر محصول بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة من مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نقابة الصحفيين تطلق مبادرة ذكريات النصر لتوثيق حرب أكتوبر

تعلن نقابة الصحفيين عن بدء تنفيذ مبادرة "ذكريات النصر"، التى تطلقها اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة بالتنسيق مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

إحصائيات مرعبة عن التدخين في مصر.. هل ترفع الحكومة سن شراء التبغ لـ21 عامًا؟

بلغ إجمالي مبيعات التبغ في مصر سنويا 135 مليار جنيه، فيما يبلغ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا 6 آلاف سيجارة، وفق إعلان أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، خلال استضافة معهد التخطيط القومي لجلسة حوارية، فهل ترفع الحكومة سن شراء التبغ لـ21 عامًا للمساعدة في تقليل أعداد المدخنين الجدد؟.