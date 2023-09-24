تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

يتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التي سيتم صرفها، وموعد صرفها، وهل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023؟، وحول هذا الأمر، أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر المقبل، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، بالإضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة، جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

11 مليون مواطن مستحق للمعاشات

كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.

أصحاب المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

صرف شهرين للمعاشات

وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر القادم؛ نسقت الهيئة مع وزارة المالية؛ لإعداد مقترح مشروع قانون لحزمة الحماية الاجتماعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20-9-2023، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، والذي سيبدأ دور الانعقاد القادم، في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر.

وأشار إلى أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون؛ سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من صرف معاش شهر نوفمبر، مضافا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، بحيث سيتم الصرف بداية من نوفمبر 2023.

11 مليون صاحب معاش ومستفيد

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.

وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر، وتحديداً في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصي 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.