كاتب صحفي: زيادات المعاشات الأخيرة سوف يستفيد منها 11 مليون مواطن

‏قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، ‏إن الحزم الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي هي آلية من آليات دعم المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، وليست هذه المرة الأولى ولكنها تنم أيضا عن رؤية، وهي إجراء استباقي لأن الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة ولا أحد يعلم متى سوف تنتهي.

‏وأضاف وهبة، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": “سوف نرى أنه في الحزمة الأخيرة تم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين، ومعنى أنها استثنائية أنها بسبب سوء الأوضاع والأزمات العالمية، ومن الوارد إذا توقفت الحرب الروسية الأوكرانية وتحسنت الأوضاع أن يعاد النظر في هذه العلاوة مرة أخرى، أما المعاشات فهناك زيادة فيها سوف يستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن”.