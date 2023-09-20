الأطباء البيطريين: دعم ترشح الرئيس السيسي حفاظا على مكتسبات الدولة والجمهورية الجديدة

قال خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن دعم النقابة لترشح الرئيس السيسي جاء حفاظا على مكتسبات الدولة والجمهورية الجديدة، والاستقرار والأمان الذي تنعم به مصر بعد 10 سنوات تحت حكم الرئيس السيسي، كان لزاما على النقابة انتماء للدولة المصرية دعم الرئيس السيسي لاستمرار الاستقرار.

نقيب الأطباء البيطريين يتحدث عن دعم الرئيس السيسي

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن التنمية التي شهدتها مصر في مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني كانت مصر تحتاجها منذ سنوات.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة لا تتحدث عن إنجازات خلال عام واحد فقط، وإنما خطة قامت على مشروعات للإنتاج الحيواني، ومشروعات مراكز تجميع الألبان، ومشروعات دعم صغار المربيين، إذ أن الرئيس السيسي في كل لقاءاته يؤكد على تنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الإنتاج في اللحوم الحمراء من أجل سد الفجوة الاستيرادية، إذ أن مصر تغطي 56% من اللحوم الحمراء.

وأردف، أن الرئيس السيسي يوجه دائما بإحداث طفرة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، لزيادة الإنتاج والتقليل من الاحتياج للاستيراد والاحتياج للعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الثروة السمكية، والتي شهدت مشروعات عديدة، مما جعلت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم في هذا الملف.

واستكمل، أن مصر في المرتبة الأولى أفريقيا في إنتاج السمك البلطي في الوقت الحالي، ولكل هذه الأسباب تم اتخاذ القرار الخاص بمناشدة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.