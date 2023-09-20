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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب السادات الديمقراطي: ما قدمه الرئيس السيسي لمصر إعجاز حقيقي.. ودعمه أمر طبيعي|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن مصر عاشت 10 سنوات من الحلم في عهد الرئيس السيسي، وكل يوم يتحقق جديد للدولة المصرية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون الحزب داعماً لـ الرئيس السيسي في المرحلة القادمة إذ إنه من المهم اكتمال المشروع، وإعادة بناء الإنسان المصري من المنظور الشامل الذي يتحرك به الرئيس السيسي في كافة المجالات. 

رئيس حزب السادات يعدد إنجازات الرئيس السيسي 

وأضاف "السادات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن إقامة الحوار الوطني واحد من رسائل الطمأنة للدولة المصرية، بعدما كانت مصر لا دولة في ظل الإرهاب، والانفلات الأمني التي عاشت فيه الدولة لسنوات، ولكن في الوقت الحالي مصر تشهد حالة من الاستقرار والأمن والأمان، وإنجازات جبارة في مختلف المجالات، وبالتالي من الطبيعي الانتقال إلى حياة سياسية طبيعية. 

وتابع رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن ما حدث في عهد الرئيس السيسي إعجاز بمعنى الكلمة، "لما كنا بنيجي نعمل كوبري بنقعد عليه سنين، دلوقتي مصر بتعمل مئات الكباري والطرق، والرئيس السيسي مسابش مجال مفتحش فيه وأنجز فيه خلال السنوات اللي فاتت، وده بالتزامن مع محاربة الإرهاب". 

وأردف، أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية عديدة، والعالم ضبابي خلال الفترة المقبلة، إذ إن مصر تمر بصعوبات على مستوى العالم غير طبيعية، لافتا إلى أن البعض كان يعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي في غضون أسبوعين، والآن أوشكت على الدخول في العام الثاني، وهو ما يؤثر بدوره على الدولة المصرية، وعلى خطط التنمية.

واستكمل أن تدعيم الرئيس السيسي في الفترة المقبلة أمر طبيعي في ضوء الإنجازات التي شهدتها الدولة في السنوات الماضية، والشعب المصري شعب واعٍ مدرك تماماً ما حققه الرئيس السيسي. 

الرئيس السيسي رئيس حزب السادات عفت السادات برنامج صالة التحرير الإعلامية عزة مصطفى قناة صدي البلد

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