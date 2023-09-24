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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

صدى البلد

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة وزير الدفاع عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى
وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

وزير الدفاع

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكرى مع اللجنة العسكرية
لحلف شمال الأطلنطى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

حلف شمال الأطلنطي

فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة ، معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إلتقى الأدميرال روب باور والوفد المرافق له وتناول اللقاء علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

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