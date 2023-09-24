رواتب من 3000 جنيه.. مُلتقى توظيف بالشرقية يُوفر 1323 فرصة عمل في 30 منشأة

تنظم مديرية العمل بمحافظة الشرقية مُلتقى توظيف للشباب، يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، غدِا الإثنين 25 من سبتمبر الجاري، بمقر شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، يتضمن العديد من التخصصات والوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

يأتي المُلتقى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز خطط المديريات بالمحافظات لتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب.

وأضاف وكيل المديرية أن التخصصات المطلوبة هي : كهربائي كنترول ، ومبيض محارة ، ولحام ، ومشرف مبيعات داخلي ، ومسؤول مبيعات داخلي، ومنسق معروضات ، وأمين مخزن ، وعمال مخزن ، وعمال خدمات وبوفيهات ، ومنسق تسليمات عملاء ،ومشرف تسليمات عملاء ، وعمال انتاج ، ومشرفين أمن، وأفراد أمن ، وفنيين صيانة أجهزة منزلية ، وسائقين درجة أولى ، وفنى تجميع أثاث ، وفنى تركيبات ، وفنى كهرباء كنترول ، ومحاسب خزينة ، ومسئول مشتريات، وعمال خياطة ،وصيانة مكن، ومدير حسابات، ومستخلص جمركي، ومترجمين لغة اجنبية.. ونوه إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه حسب الخبرة..

كما دعا الشباب الراغب فى العمل إلى المشاركة في الملتقى للحصول على فرصة عمل مناسبة .