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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس شئون البيئة يتفقد منظومة قش الأرز بالشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ

صدى البلد

أجرى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جولة ميدانية لمتابعة منظومة جمع المتبقيات الزراعية بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المشاركة.

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز.

وقام “أبو سنة”، خلال جولته بمحافظة الدقهلية، بتفقد موقع ميت الفرماوى بمركز ميت غمر، حيث أوضح أن الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات في الدلتا فى زراعة محصول الأرز، حيث زرعت هذا العام 404 آلاف فدان أرز ينتج عنها 810 ألف طن قش أرز تقريبًا.

وأكد استمرار الوزارة فى التنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة والسيطرة عليها بعدم حرقها، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتسم بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.

وقد رافق رئيس جهاز شئون البيئة خلال الجولة الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع، وقيادات المنظومة بالدقهلية من الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة، وقيادات مديرية الزراعة بالدقهلية والمشاركين من مجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية.

كما تضمنت جولة رئيس جهاز شئون البيئة المرور على المحافظات لتفقد عدد من مواقع قش الأرز داخل محافظة الشرقية لمتابعة سير أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الاستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين.

وشملت المرور على مركز بلبيس وتفقد الأجواء ونسب حصاد محصول الأرز، حيث تبين عدم وجود أي حرائق للمخلفات الزراعية.

كما قام بالمرور على مركز أبو حماد، وتفقد أحد مواقع تجميع قش الأرز لأحد المتعهدين والذى قام بتجميع حوالى 500 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة، والتى تؤجر بسعر رمزى دعمًا من الوزارة، والموجودة بمحطات ميكنة أبوحماد وديرب نجم وههيا وكفر صقر.

يذكر أن جملة المنزرع من محصول الأرز بمحافظة الشرقية لعام 2023 بلغت 298.622 ألف فدان، كما بلغت نسبة الحصاد فى المحافظة 8% حتى الآن من جملة المنزرع.

وقد تضمنت جولة رئيس جهاز شئون البيئة تفقد مواقع تجميع قش أرز بكل من محافظتي كفر الشيخ والغربية، حيث تفقد موقع تجميع قش أرز بالرجدية بمركز طنطا، وكذلك موقع تجميع بالطريق الدولي المحلة الكبرى - كفر الشيخ، ومعاينة أعمال الفرم والكبس التي تتم داخل الموقع.

جدير بالذكر أن نتائج جهود العمل فى منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال الأعوام الماضية شهدت تحقيق نجاح بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية، والجهود التى ساهمت في تحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائداً مادى بدلاً من حرقه مسبباً انبعاثات ملوثة للهواء.

كما شهدت زيادة وعى المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، حيث أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية، ما أدى إلى إنخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه، وزيادة نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز.

هذا وترتكز خطة منظومة مواجهة نوباب تلوث الهواء الحادة على مجموعة من المحاور الأساسية تتمثل في متابعة إجراءات جمع وكبس وتدوير قش الأرز بمحافظات المنظومة، وتكثيف حملات التفتيش للحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة والتفتيش على المنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارات ومراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة لمنع الاشتعالات، وتكثيف الرصد والمتابعة عن طريق الأقمار الصناعية والإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء وخدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.

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