إحصائيات مرعبة عن التدخين في مصر.. هل ترفع الحكومة سن شراء التبغ لـ21 عامًا؟

بلغ إجمالي مبيعات التبغ في مصر سنويا 135 مليار جنيه، فيما يبلغ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا 6 آلاف سيجارة، وفق إعلان أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، خلال استضافة معهد التخطيط القومي لجلسة حوارية، فهل ترفع الحكومة سن شراء التبغ لـ21 عامًا للمساعدة في تقليل أعداد المدخنين الجدد؟.

استعرض أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي، نتائج تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر"، التي تطرق خلالها إلى أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها التقرير الذي يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، بينما المتوسط العالمي يبلغ 1150 سيجارة سنويا، وتصل مبيعات التبغ في مصر إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا".

ضرورة الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد

وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية "ضرورة الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد، مع ضرورة توجيه الضرائب على التبغ لدعم منظومة الرعاية الصحية"، لافتا إلى أن "التقرير أوصى بضرورة وضع حوافز أكثر فاعلية خاصة في بعض المناطق الفقيرة للحد من معدلات المدخنين الجدد والعمل على زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين، إلى جانب رفع عمر الأشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 18 سنة إلى 21 عامًا، وضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن أن نمو السوق يأتي بفعل النمو الكبير على الطلب من خلال العدد المتزايد للمدخنين في المناطق النامية من آسيا وإفريقيا، وتشير التوقعات إلى أنه سيكون الشرق الأوسط وإفريقيا منطقة أخرى مربحة للمصنعين ومن المتوقع أن يعرض معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.9% خلال فترة التوقعات.

وبحسب التقديرات، فإن استهلاك التبغ في الشرق الأوسط بنحو 400 مليار سيجارة سنويا، ويكشف المسح عن ارتفاع كبير في استخدام المنتجات في البحرين ولبنان ومصر وعمان والمملكة العربية السعودية.

أظهرت بعض الدراسات أن رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر يمكن أن يقلل عدد المدخنين، وتشير دراسة حديثة إلى أن الفرصة في أن تصبح مدخنًا منتظمًا تقل بنسبة 39% للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا عندما يرتفع العمر القانوني للسماح بالتدخين إلى 21 عامًا.