خطوات لحل أزمة السجائر.. رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يوضح

أكد إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أزمة السجائر يمكن حلها، عن طريق خطوات هامة، مشيرا إلى أنه لا بد من سرعة تشريع التعديل الضريبي، للقضاء على الأزمة.

وقال إبراهيم مبابي، خلال تصريحات لفضائية "ألحدث اليوم"،أن أزمة السجائر لن ُتحل إلا بعد تعديل التشريع الضريبي، والشعبة جلست مع وزارة المالية، من أجل تحديد الزيادات.

جهاز الخدمة الوطنية

وزارة التموين قامت بمصادرة الكميات الموجودة لدى التجار الجشعين، ولا بد من إعادة توزيعها لمحطات وطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، حتى يتم توافر المنتج بأسعار عادلة.