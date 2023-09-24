عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي: إيطاليا تسقط 100 مليون دولار عن مصر ضمن برنامج مبادلة الديون بين الدولتين

صدى البلد

صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها ١٠٠ مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هى المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وايطاليا والتى تتولاه وزارة التعاون الدولى في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر  ٢٠٢٤ لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها. 

أوضح بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، هو اطار للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم تنفيذ مرحلتين ناجحتين من قبل بداية من عام ٢٠٠١ بقيمة ١٤٥ مليون دولار والمرحلة الثانية كانت عام  ٢٠٠٧ وبلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية التى وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأضاف راضي أنه من ضمن تلك المشروعات إنشاء صوامع حقلية للقمح بقيمة حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، ومشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بحوالى بقيمة ١٤٠ مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بقيمة حوالى ٧٠ مليون جنيه. 
 
وأكد بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، وهو نموذج مطبق بين العديد من الدول لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة فعالة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية.

بسام راضي سفير مصر في إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

بعد الفوز بثلاثية | نجم الاهلي يتغزل في إمام عاشور

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

ترشيحاتنا

كولر: ثلاثية سانت جورج خطوة مهمة في بداية مشوار الأهلي بالبطولة

أول تعليق من حسين الشحات بعد تسجيله هدفين في مرمى سان جورج

اللواء محمد زكي الألفي: كل مقاتل عبر قناة السويس كان جاهزا للقتال

قصدكم خالد لطيف؟.. هل يدعم مجلس مرتضى منصور فاروق جعفر بانتخابات الزمالك

باريس سان جيرمان يقسو على مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

بيان عاجل من السعودية بشأن بتمزيق نُسخ من القرآن الكريم في هولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ