أحمد جعفر لـ «صدى البلد» : نتوسع فى التصنيع بمصر ولدينا شراكات ناجحة مع الحكومة المصرية

أكد أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر أن الشركة العالمية تعتبر مصر من أهم الأسواق لديها.

وقال جعفر فى تصريح خاص أن التلفزيونات المكتوب عليها ( صنع فى مصر ) تصل لأكثر من 60 دولة موكدا ان هناك العديد من الشراكات مع الحكومة المصرية ومن أهمها التعاون فيما يخص التابلت التعليمى .

وأكد أن هناك العديد من الشركات الحديثة مع الحكومة المصرية ومنها على سبيل المثال مبنى البورصة المصرية تم تزويده بشاشات سامسونج وغيرها من المبانى الحكومية .

وقال أن قرابة 6 إصدارات من المحمول يتم تصنيعها بمصر حاليا وهو ما يجعل أسعارها مناسبة بالاضافة إلى أنه تشجيع حقيقى للتصنيع بمصر .

واكد ان مصر دائما وابدا سوق صاعد واعد فى التكنولوجيا .

وأوضح ان العالم يسير بخطى ثابته نحو التوسع فى مزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعى و ال smart things والتى لم تعد رفاهية بل احتياج حياتى يزداد يوما بعد الاخر خاصة فى توفير الطاقة وتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية .

ولفت ان smart things سيتيح امكانيه ربط اجهزة متنوعه ليست من الضرورة من تصنيع سامسونج بل ممكن تكون لشركات اخرى بل يشمل جميع المنتجات للشركات المنافسة للشركة وايضا المنتجات مثل الإضاءات والستائر وغيرها من المنتجات من هذا القبيل فى المنازل .