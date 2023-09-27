بل للعالمين.. شيخ الأزهر يرد على من يقول إن الدين الإسلامي «محلي»

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن المجمع عليه عند المسلمين هو أن الرسالة التي نحتفل بذكرى المولد النبوي اليوم فيها، تنفرد عن كل الرسائل الأخرى أنها تتخطى حدود الزمان والمكان.



وأضاف أحمد الطيب، في كلمة له في احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، أن هناك طائفة في الغرب تقول إن الإسلام دين محلي يخص الجزيرة العربية.

وتابع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الرسول الناس جميعا ورحمة للعالمين، النبي بعث لقومه خاصه وللناس كافة، وهذا كله يعني ان الإسلام دين العالمين، متابعا أن الرسالة الإسلامية خاتمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء.

وتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الاحتفال، تكريم بعض الشخصيات ممّن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

بدوره، قدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.