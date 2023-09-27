المولد النبوي.. وزير الأوقاف يكشف أهم علامات حبنا لرسول الله

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من إيماننا به، موضحا أن الحب الحقيقي لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتطلب حسن التخلق بأخلاقه.

وأوضح وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة ، أن أهم علامات حبه؛ كثرة الصلاة والسلام عليه، يقول- تعالى-: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”.

وتابع: قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ، مشيرا إلى أن الاحتفال بالمولد النبي هو احتفال بالذكر وإحياء لسنته.

وأضاف الوزير: قال بعض العارفين كل أعمال الخلق بين القبول والرد، إلا الصلاة على النبي فإنها لا ترد.

وقدم الشكر للرئيس الشكر عما يقدمه من خدمة للدين والوطن، وقدم هدية موسوعة الثقافة الإسلامية للرئيس السيسي.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها ، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة ، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.